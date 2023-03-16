Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Магнитная буря накрыла Землю: она оказалась сильнее, чем ожидалось

магнитная буря Фото: pixabay
Череда магнитных бурь – до конца месяца их ожидается пять - накрыла Землю утром 15 марта. Уже с полуночи был зафиксирован рост активности. Сила магнитной бури почти достигла уровня G2, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, 15 и 16 марта Землю накроют магнитные бури уровня G1. Магнитосфера будет также возбужденной 26, 30 и 31 марта.

Ученые отмечают резкий рост активности Солнца в 2023 году. По состоянию на середину февраля зарегистрировано пять вспышек высшего класса, тогда как за весь 2022 год их было всего семь, а за 2021 год – три. Рост активности Солнца почти на треть превышает прогнозируемый.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Читайте также

Новый цифровой документ доступен для казахстанцев на eGov mobile

В Wildberries прокомментировали многомиллионные штрафы казахстанским продавцам

В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц

Данияр Кунафин
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления