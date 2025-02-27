Магнитная буря накрыла Землю

На Земле началась магнитная буря уровней G1 – G2, сообщают специалисты. По предварительным данным, геомагнитные возмущения стартовали около 16:30 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Лаборатория солнечной астрономии, ученые пока не могут определить точную мощность бури, так как продолжается обработка данных, полученных с различных географических точек. Однако известно, что причиной явления стало вещество, выброшенное Солнцем 25 февраля в результате вспышки класса M3.6.

По прогнозам, геомагнитные колебания могут продлиться еще от трех до шести часов. В связи с этим увеличивается зона полярных сияний, которая постепенно смещается в сторону средних широт.

Ранее сообщалось, что сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте.

