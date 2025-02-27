#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Наука и технологии

Магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря, Земля, Солнце , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 19:23 Фото: wikimedia/NASA
На Земле началась магнитная буря уровней G1 – G2, сообщают специалисты. По предварительным данным, геомагнитные возмущения стартовали около 16:30 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Лаборатория солнечной астрономии, ученые пока не могут определить точную мощность бури, так как продолжается обработка данных, полученных с различных географических точек. Однако известно, что причиной явления стало вещество, выброшенное Солнцем 25 февраля в результате вспышки класса M3.6.

По прогнозам, геомагнитные колебания могут продлиться еще от трех до шести часов. В связи с этим увеличивается зона полярных сияний, которая постепенно смещается в сторону средних широт. 

Ранее сообщалось, что сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Наука и технологии
12:25, Сегодня
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной
Наука и технологии
08:17, Сегодня
Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной
Дайверы показали, что видит человек, укушенный акулой
Наука и технологии
07:52, Сегодня
Дайверы показали, что видит человек, укушенный акулой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: