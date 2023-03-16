Роналду на подступе к мировому рекорду в ближайших играх за Португалию
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По информации Athletic, 38-летний футболист будет заявлен португальской сборной на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом, которые пройдут 23 и 26 марта соответственно. В случае участия португальца в этих поединках, он может стать рекордсменом по играм за сборные. В активе Криштану на данный момент 196 официальных игр в форме сборной Португалии.
Фото: Instagram/bader_almotawaa
Однако, у Роналду есть конкурент в этом состязании: Бадер Аль-Мутва из Кувейта, у которого также 196 матчей на международном уровне. Кувейтский футболист тоже может надеть майку своей сборной, если сыграет с Филиппинами на следующей неделе.
Стоит отметить, что в данных встречах бельгийский наставник Роберто Мартинес впервые выведет Португалию в качестве главного тренера сборной.