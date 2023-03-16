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В Турции число жертв сильного наводнения достигло 15 человек

Наводнение в Турции Фото: Twitter/karadagferhatt
Жертвами схода селевых потоков в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции стали 15 человек.

Проливные дожди обрушились на Шанлыурфу 14 марта. Селевые потоки затопили ряд улиц и проспектов административного центра провинции.

Спасатели обнаружил в подвальном помещении одного из зданий тела пяти человек, предположительно, сирийцев. Таким образом, число жертв стихийного бедствия в Шанлыурфе возросло до 15. Продолжаются работы по выявлению заблокированных из-за проливных дождей жителей города.

Кроме этого, в больницах Стамбула продолжают получать лечение более 930 пострадавших от февральских землетрясений.

Больницы мегаполиса приняли в целом 19 964 жителя ряда провинций юга и юго-востока Турции. Из них 19 027 человек выписали.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения. Число погибших превысило 49 тыс. человек. Толчки ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

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Данияр Кунафин
Землетрясения в Турции
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