Есть, что терять: почему Казахстан арестовал имущество "дочки" "Роскосмоса" и что будет дальше

Суд Международного финансового центра "Астана" начал исполнительное производство в отношении АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", которое обслуживает космодром "Байконур". К чему это может привести, разбирался журналист Zakon.kz.

Российская компания должна выплатить 13,5 млрд тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".

Исполнительный лист выписали в конце ноября прошлого года. Извещение об исполнительном производстве "ЦЭНКИ" получил в январе 2023 года. Стоит отметить, что арест не касается имущества всего комплекса "Байконур", а лишь "Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры".

За что требуем деньги?

Некоторые российские СМИ выдвигают теорию, что причиной якобы могут быть антироссийские западные ограничения: сейчас Казахстан не может использовать ракеты России для своих коммерческих пусков, поэтому пытается таким образам дистанцироваться. Но все оказывается намного проще. Судебный процесс между "Байтерек" и дочкой "Роскосмоса" можно назвать простым хозяйственным спором двух подрядных организаций, обслуживающих один объект.

"Не стоит политизировать эту ситуацию. Это тяжбы между двумя субъектами. Два конкретных предприятия между собой выясняют определенные спорные моменты через судебные разбирательства. Поэтому ничего такого нет, и не стоит из этого вопроса делать какие-то выводы по нашим отношениям с Российской Федерацией", – заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Причиной спора стала неисполнение обязательств "ЦЭНКИ". Дочка "Роскосмоса" должна была провести оценку воздействия на окружающую среду, но, по мнению СП "Байтерек", эта работа была не выполнена. Переговоры в рамках досудебного спора длились почти год. В итоге после решения суда в почтовый ящик "ЦЭНКИ" пришло "письмо счастья" с многомиллиардным иском.

Об ответчике "ЦЭНКИ" – главный оператор российских космодромов. Из–за нескольких скандалов, российские СМИ в некоторых публикациях иногда называли предприятие "черной дырой" Роскосмоса. Задачи "ЦЭНКИ" на Байконуре это: эксплуатация объектов космодрома "Байконур" (включая технические и стартовые комплексы);

метеорологическое и астрономо-геодезическое обеспечение служб космодрома "Байконур";

авиационное обеспечение функционирования космодрома "Байконур";

экологический мониторинг космодрома "Байконур".

Есть, что терять

Россияне также высказывают опасения, что после этого "хозяйственного скандала космических масштабов" "Роскосмос" уйдет из Байконура. И в этом случае российской космической отрасли есть, что терять. "Байконур" – первый и самый крупный космодром в мире, он занимает площадь 6717 км². "Байконур" имеет огромное международное значение, с него возможно осуществление запуска ракет-носителей различных типов. Наряду с космодромами на мысе Канаверал в США и Цзюцюань в Китае он пригоден для запуска устройств с космонавтами на борту.

Россия пытается предпринять меры, чтобы не зависеть от него. Так, в 2016-м году в Амурской области было завершено строительство космодрома "Восточный". Но у этой космической гавани по сравнению с "Байконуром" минусов определенно больше, чем плюсов. "Восточный" находится почти на 6° севернее, чем "Байконур", что приведет к снижению массы выводимых грузов. Минимальное наклонение опорной орбиты при запуске с "Восточного" – 51,2° против 51,6° на Байконуре.

Помимо этого, отработанные части ракет, падая в тайгу, могут вызывать лесные пожары, которые для этого региона являются серьезной проблемой. Также отсутствует жилье и объекты инфраструктуры для служащих. По этой причине, чтобы доставить ракету-носитель и персонал к космодрому, нужно преодолеть 5500 км. Таким образом, задача "Восточного", в первую очередь, – снизить нагрузку на космодром "Байконур", но никак не заменить его полностью.

Альтернативы "Байконуру", срок аренды которого заканчивается в 2050 году, с его уникальным географическим положением у россиян до сих пор нет.

Причина все же есть

Возможная причина, по которой наши северные соседи все-таки могут покинуть казахстанский космодром, заключается в том, что введенные судебными исполнителями санкции тормозят строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5", а это очень важный для "Роскосмоса" проект. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры. Россия разрабатывает саму ракету. Сроки первого испытательного пуска "Союза-5" с космического комплекса "Байтерек" переносились несколько раз, в итоге запланированы на 2024 год. Уникальность этого проекта заключается в использовании на "Байконуре" экологически чистых ракет-носителей взамен "Протонов", для которых в качестве топлива используется ядовитый гептил. Для реализации этого технического прорыва в 2005 году и было создано совместное росийско-казахстанское предприятие "Байтерек", которое сейчас подало иск на "ЦЭНКИ". Возможно, из-за этих разбирательств проект либо не будет осуществлен, либо его сроки перенесут.

Чем дело кончится?

В отличие от нервничающих российских журналистов и экспертов, которые высказывают самые печальные предположения о дальнейшем сотрудничестве в области космоса России и Казахстана, официальные ведомства нашей страны совершенно спокойны и подчеркивают: споры предприятий не должны повлиять на добрососедские взаимоотношения.

"Для решения вопроса между компаниями ведутся переговоры. Споры отдельных хозяйствующих субъектов, с учетом стратегической важности проекта, не должны влиять на общий ход работ и на взаимоотношения Казахстана и России в целом", – отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Иск полету не помеха

В завершении стоит отметить, что пока арест имущества "ЦЭНКИ" в целом на работу космодрома "Байконур" не влияет. 13 марта ракета-носитель "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с космодрома. Это четвертый пуск российских ракет-носителей в Казахстане в 2023 году.

Исходя из этого можно предположить, что с казахстанского космодрома, возможно, уйдет АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", но не "Роскосмос" полностью.