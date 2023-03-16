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Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в селе в ВКО

ВКО, пожар, дом Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Трое сельчан погибли при пожаре в поселке Новая Бухтарма Восточно-Казахстанской области. Как рассказали в ДЧС области, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает Zakon.kz.

15 марта пожарным поселка Октябрьский поступил звонок от очевидцев, о сильном дыме, идущем из квартиры на четвертом этаже дома, расположенного в поселке Новая Бухтарма.

Общая площадь возгорания составила 4 кв. м.

"В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы в спальном помещении обнаружены погибшие мужчины 1973 и 1975 годов рождения и женщина 1977 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении ДЧС ВКО.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

Причина смерти граждан еще устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза. По словам соседей, проживающие в квартире вели асоциальный образ жизни.

ДЧС ВКО просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в доме и квартирах, особенно в нетрезвом состоянии; быть осторожными с огнем; не использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией; не перегружать электросети. 

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Тамила Языкова
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