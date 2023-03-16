Оксана Аубакирова: НПК защищает права простых людей

Во втором туре участники финальных дебатов рассказали, как будут развивать социально-экономическую сторону в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На вопрос от одного из участников дебатов, почему в программе партии НПК недостаточно уделено внимание вопросам защиты экологии, и как они планируют решать проблемы в этом направлении, представитель партии НПК Оксана Аубакирова ответила, что партия защищает права простых людей, многодетных матерей, молодежи и семьи.

"Мы – партия униженных, оскорбленных, безработных шахтеров и металлургов, не доживающих до пенсии. Партия 8 миллионов граждан страны, загнанных в кредитное рабство. Конечно, вопрос экологии наша партия поднимает, и даже состоит из двух больших главных направлений. Но мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом. А значит, проблемы экологии должны решать профессионалы и экологи". Представитель партии НПК Оксана Аубакирова

Также Аубакирова подчеркнула, что одной из главных задач их партии является установление народной власти, народного парламента без массовых фасилитаций. По ее мнению, все вопросы, связанные с экологией, можно решить через политику и законы.