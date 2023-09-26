Как на западе Казахстана защищают права жителей

Государственная служба в Казахстане основывается на принципах правовой и социальной защищенности государственных служащих.

В этой связи, одним из основных направлений деятельности Департамента Агентства по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области является защита и восстановление прав граждан и государственных служащих.



По итогам проведенной работы в данном направлении с начала года защищены и восстановлены права 20 лиц (физические лица – 6, государственные служащие – 14).

Так, по результатам мониторинга процедур конкурсного отбора в государственных органах, установлено нарушение прав трех кандидатов, принявших участие в конкурсах, путем грубого нарушения процедур их проведения. После вмешательства Департамента результаты конкурсов отменены, виновные лица привлечены к ответственности, проведены конкурсы согласно законодательству.

Кроме того, законодательством установлены гарантии прав государственных служащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Однако, отдельными государственными органами указанные гарантии не соблюдаются.

Таким образом, с начала года Департаментом отменены дисциплинарные взыскания, неправомерно и необоснованно наложенные на 4-х государственных служащих, приняты меры по восстановлению их нарушенных законных прав.

Также, в 2023 году по итогам оценки началась выплата бонусов государственным служащим за результаты их деятельности.

Однако, в результате неправильного применения требований законодательства некоторыми государственными органами допущены факты невыплаты бонусов государственным служащим в случаях, когда им предполагалось соответствующая оплата.

Департаментом шести государственным служащим обеспечена выплата необоснованно невыплаченных бонусов.

Кроме того, по итогам анализа защиты социальных прав государственных служащих, установлено, что несмотря на преждевременную кончину государственного служащего акимата Чингирлауского района, семье скончавшегося не осуществлена оплата полагающихся средств. На основании решения Совета по этике в области, указанной семье выплачено единовременное пособие.

Кроме того, государственному служащему акимата Жанибекского района обеспечена выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат, которому, несмотря на стаж государственной службы не менее трех лет, соответствующая оплата не проведена.

Наряду с этим, с сентября начата работа по мониторингу соблюдения режима рабочего времени государственных служащих.

Установлены факты нахождения служащих отдельных государственных органов на рабочем месте после окончания рабочего времени без соответствующего акта работодателя о привлечении к сверхурочной работе.

Руководителям государственных органов по результатам мониторинга направлены акты для принятия мер по недопущению необоснованного нахождения государственных служащих на рабочем месте по истечении рабочего времени.

Кроме того, Департаментом в рамках контроля за качеством оказания государственных услуг проводится работа по восстановлению прав получателей услуг.

В частности, за отчетный период 2023 года нашли свое подтверждение факты, изложенные в обращениях четырех услугополучателей, восстановлены их нарушенные права.

В свою очередь, указанная работа представляет особенную важность, поскольку она позволяет укрепить среди государственных служащих принципы верховенства закона, справедливости и укрепить доверие к государственной службе.