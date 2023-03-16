ОСДП выступает за снижение пенсионного возраста и поднятие зарплат учителям и врачам

Общенациональная социал-демократическая партия выступает за проведение социальных реформ. Ее представитель Нурлан Ауесбаев рассказал о том, какие вопросы будут поднимать депутаты в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что партия ставит конкретные задачи – это борьба с коррупцией и олигархами на уровне государства, стоп незаконному обогащению; снижение процентных ставок кредитов; передача государству объектов энергетики и коммунального хозяйства.

"Во-вторых, главная цель социальной политики – улучшение благосостояния каждого человека. Человек, его жизнь, права и свободы должны быть в центре внимания государства. Наше предложение – медицина и образование должны покрываться за счет бюджета. На эти цели должны выделяться не менее 5-7% от ВПП". Нурлан Ауесбаев

По его словам, также необходимо пересмотреть жилищные программы, а ипотека должна субсидироваться местными бюджетами.

"Должен быть снижен возраст выхода женщин на пенсию до 58 лет. Должны быть повышены зарплаты учителей, врачей. Также должны быть повышены размеры пенсий и пособий", – отметил Ауесбаев.

Эти и другие предложения партия готова поднять в Парламенте.

19 марта в Казахстана состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты.

