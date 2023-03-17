Паводки в Актюбинской области: ситуация на контроле

Ситуация в пяти поселках Актюбинской области, отрезанных в результате паводка, на контроле, сообщает Zakon.kz.

Во всех населенных пунктах есть необходимый запас продовольствия и медикаментов, заверили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Силами местных исполнительных органов и полиции установлены дежурства. Граждане, которым потребуется срочная медицинская помощь, оказываемая вне их населенных пунктов, будут оперативно доставлены в медицинские учреждения силами спасателей.

Аким Кобдинского района Болат Кулов 16 марта во второй половине дня посетил село Жарык, встретился с местными жителями. Были доставлены дополнительные запасы продуктов питания. Аналогичная работа проводится в остальных четырех селах.

Между тем, в селе Кобда уже завтра начнет работу комиссия по оценке ущерба. Согласно поручению акима области Ералы Тугжанова, всем пострадавшим гражданам будет максимально оперативно оказана всесторонняя помощь.