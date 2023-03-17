Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как пережить Наурыз без вреда для здоровья

Как пережить Наурыз без вреда для здоровья Фото: Zakon.kz
В Комитете санэпидем контроля Минздрава дали несколько рекомендаций на время празднования любимого казахстанцами праздника Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz

Как отметили в Комитете, Наурыз всегда сопровождается богатым изобилием разных блюд – наурыз-коже, баурсаки, бешбармак, казы, шужык, куырдак, женты и другие скоропортящиеся продукты.

Готовясь к празднику нужно постараться избежать пищевых отравлений и инфекционных заболеваний поэтому вот ряд простых рекомендаций от наших медиков:

Организаторам и участникам мероприятий:

  • составить график мероприятий с распределением по участкам, с планируемым количеством участников;
  • максимально рассредоточить площадки по всей территории населенного пункта для исключения массового скопления людей;
  • соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции;
  • запретить реализацию продуктов домашнего изготовления;
  • продавцы должны находиться в специальной одежде, торговать продукцией в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены;
  • организовать места сбора отходов и их своевременный вывоз.

Населению:

  • выбирайте безопасные пищевые продукты. Родителям с особой настороженностью необходимо относиться к тому, чтобы еда соответствовала возрастным особенностям детей;
  • не допускайте переохлаждения организма, погода в центральном и северном регионах еще не устойчивая;
  • старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм, особенно детьми, в местах катания на качелях (алтыбакан), спортивных состязаний;

В организованных коллективах (школы, детские сады):

  • родительской общественности и администрации объектов образования необходимо провести разъяснительную работу,
  • запретить употребление продукции домашнего изготовления, которые при несоблюдении условий и сроков хранения могут привести к массовому отравлению.

Ранее сообщалось, что в Наурыз мейрамы – 21-23 марта – казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг.

Следовательно, рабочими днями на этой неделе будут только понедельник и пятница, переносов не предусмотрено.

Читайте также

В двух крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Почему опасно есть хлеб с плесенью, объяснили медики

Более 4 миллионов человек заразились COVID-19 в мире за месяц

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления