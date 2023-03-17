Как пережить Наурыз без вреда для здоровья

В Комитете санэпидем контроля Минздрава дали несколько рекомендаций на время празднования любимого казахстанцами праздника Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz

Как отметили в Комитете, Наурыз всегда сопровождается богатым изобилием разных блюд – наурыз-коже, баурсаки, бешбармак, казы, шужык, куырдак, женты и другие скоропортящиеся продукты.

Готовясь к празднику нужно постараться избежать пищевых отравлений и инфекционных заболеваний поэтому вот ряд простых рекомендаций от наших медиков:

Организаторам и участникам мероприятий:

составить график мероприятий с распределением по участкам, с планируемым количеством участников;

максимально рассредоточить площадки по всей территории населенного пункта для исключения массового скопления людей;

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции;

запретить реализацию продуктов домашнего изготовления;

продавцы должны находиться в специальной одежде, торговать продукцией в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены;

организовать места сбора отходов и их своевременный вывоз.

Населению:



выбирайте безопасные пищевые продукты. Родителям с особой настороженностью необходимо относиться к тому, чтобы еда соответствовала возрастным особенностям детей;

не допускайте переохлаждения организма, погода в центральном и северном регионах еще не устойчивая;

старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм, особенно детьми, в местах катания на качелях (алтыбакан), спортивных состязаний;

В организованных коллективах (школы, детские сады):

родительской общественности и администрации объектов образования необходимо провести разъяснительную работу,

запретить употребление продукции домашнего изготовления, которые при несоблюдении условий и сроков хранения могут привести к массовому отравлению.

Ранее сообщалось, что в Наурыз мейрамы – 21-23 марта – казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг.

Следовательно, рабочими днями на этой неделе будут только понедельник и пятница, переносов не предусмотрено.