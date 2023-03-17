Казахстанцам начисляют компенсации по депозитам

Компенсация в 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Национального банка Казахстана.

Банки принимали заявления на выплату компенсации в течение пяти месяцев – с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Прием заявок завершился 10 февраля 2023 года.



