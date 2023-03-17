Казахстанцам начисляют компенсации по депозитам
Фото: Zakon.kz
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов рассказали, что 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, сообщает Zakon.kz.
"Рады сообщить, что процедура выплаты компенсаций подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме", – рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.
АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки.
Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека.
Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.
Компенсация в 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Национального банка Казахстана.
Банки принимали заявления на выплату компенсации в течение пяти месяцев – с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Прием заявок завершился 10 февраля 2023 года.
За более подробной информацией о зачислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в банк, в котором открыт депозит.
В 2022 году Национальный банк и Правительство Казахстана запустили программу по защите тенговых вкладов физических лиц.
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