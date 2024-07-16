Обязаны ли казахстанские банки информировать своих вкладчиков о механизме гарантирования депозитов
Размещая свои накопления в банке, все хотят быть уверенными, что их сбережения не только приумножаются, но и находятся в безопасности. Поэтому, как подчеркнули в КФГД, все казахстанские банки, включая филиалы зарубежных банков (кроме исламских), обязаны информировать своих вкладчиков о механизме гарантирования депозитов.
Как это работает?
Согласно требованиям законодательства о гарантировании депозитов, на этапе заключения договора банковского вклада (счета) клиенту банка представляется на ознакомление и подписание специальная форма уведомления.
Данная форма включает в себя информацию о порядке и сроках выплаты гарантийного возмещения при лишении банка лицензии, а также об особенностях расчета суммы возмещения, в случае:
- наличия нескольких депозитов в одном банке (различных по виду и валюте);
- наличия депозитов в иностранной валюте;
- проведения зачета (вычета) суммы задолженности вкладчика перед банком (например, если одновременно имеется кредит в этом банке).
"Такое информирование осуществляется банками письменно/дистанционно/путем присоединения к комплексному договору банковского обслуживания (обычно размещаемом на сайте банков) и распространяется на все продукты банка для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть как на вклады, так и на денежные средства клиентов, размещенные на текущих счетах и платежных карточках в тенге и иностранной валюте".Пресс-служба КФГД
Дополнительно банками в обязательном порядке обеспечивается ознакомление клиента с информацией о ключевых условиях вклада (счета). То есть клиенту в момент открытия банковского вклада (счета) доступна информация о максимальной сумме гарантийного возмещения по конкретному продукту, его вид, валюта и условия полного/частичного досрочного изъятия средств.
"Независимо от того, как человек обратился в банк, письменно через отделения, либо онлайн – посредством цифровых сервисов (мобильного приложения/сайта), банк обязан предоставить всю основную информацию по вкладу (счету) в документе, представляемом клиенту для ознакомления/подписания до момента заключения банковского договора. Обычно эта информация указывается банками на первых страницах заявления на открытие продукта, договора или иного документа, представляемого клиенту на этапе открытия вклада (счета), в том числе в электронном виде".Пресс-служба КФГД
Данное новшество позволяет клиентам заранее узнать о пределах гарантии КФГД по его сбережениям, а также наиболее осознанно подойти к выбору банковских продуктов, предлагаемых в широком ассортименте, и трезво оценить свои возможные риски при лишении банка лицензии.
В фонде напомнили: в случае лишения банка лицензии, КФГД принимает на себя обязательства по выплате гарантии физическим лицам, в том числе субъектам индивидуального предпринимательства, в пределах лимитов, установленных законодательством в зависимости от вида и валюты депозита:
- до 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в национальной валюте;
- до 10 млн тенге – по иным депозитам (вкладам, карточкам, текущим счетам) в национальной валюте;
- до 5 млн тенге – по депозитам (вкладам, карточкам, текущим счетам) в иностранной валюте.
Важно
"Если в одном банке размещено сразу несколько депозитов, которые отличаются друг от друга по виду и валюте, то при страховом случае гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам, но не более максимальной суммы возмещения – 20 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита".Пресс-служба КФГД
В фонде советуют не превышать максимальную сумму гарантирования, и если сбережения выше предельной суммы возмещения, то лучше дополнительно открыть депозит в другом банке, так как средства, размещенные в нескольких банках, гарантируются по каждому отдельно.
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