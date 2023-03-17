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Какие агломерации появятся в Казахстане

Какие агломерации появятся в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении перечня и состава агломераций", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу в Казахстане появятся агломерации первого и второго уровней.

Агломерациями первого уровня станут:

  • Алматинская агломерация с центром в городе Алматы. В нее войдут города Конаев и Gate city (Гейт сити).
  • Астанинская агломерация с центром в городе Астана.
  • Шымкентская агломерация с центром в городе Шымкент.

Агломерации второго уровня:

  • Актюбинская агломерация с центром в городе Актобе.
  • Карагандинская агломерация с центром в городе Караганда.

Документом также определены города районного значения, сельские округа и населенные пункты, которые войдут в соответствующие агломерации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 апреля.

В правительстве также объявили о создании новой СЭЗ G4 City в Алматинской области. Она расположена к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), ее площадь – 30 тыс. га.

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Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
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