Какие агломерации появятся в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении перечня и состава агломераций", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу в Казахстане появятся агломерации первого и второго уровней.
Агломерациями первого уровня станут:
- Алматинская агломерация с центром в городе Алматы. В нее войдут города Конаев и Gate city (Гейт сити).
- Астанинская агломерация с центром в городе Астана.
- Шымкентская агломерация с центром в городе Шымкент.
Агломерации второго уровня:
- Актюбинская агломерация с центром в городе Актобе.
- Карагандинская агломерация с центром в городе Караганда.
Документом также определены города районного значения, сельские округа и населенные пункты, которые войдут в соответствующие агломерации.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 апреля.
В правительстве также объявили о создании новой СЭЗ G4 City в Алматинской области. Она расположена к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), ее площадь – 30 тыс. га.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ