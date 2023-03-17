Какие налоги нужно оплатить до 20 марта и представить налоговую отчетность
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20 марта 2023 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.
По данным ИС "Параграф", необходимо представить налоговую отчетность:
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2023 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по договорам или лицензии, полученным с 21 по 28 февраля 2023 года (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год по объемам платежей до 100 МРП и получении разрешения не позднее 20 марта 2023 года (ф. 870.00).
Кроме того, необходимо уплатить налоги и платежи:
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