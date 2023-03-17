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Какие налоги нужно оплатить до 20 марта и представить налоговую отчетность

до 20 марта необходимо уплатить налоги и представить финотчетность Фото: pixabay
20 марта 2023 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

По данным ИС "Параграф", необходимо представить налоговую отчетность:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2023 года (ф. 328.00).
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по договорам или лицензии, полученным с 21 по 28 февраля 2023 года (ф. 851.00).
  • Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год по объемам платежей до 100 МРП и получении разрешения не позднее 20 марта 2023 года (ф. 870.00).

Кроме того, необходимо уплатить налоги и платежи:

  • НДС Евразийском экономическом союзе за февраль 2023 года;
  • акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС, за февраль 2023 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год при оформлении разрешения не позднее 20 марта по объему платежа до 100 МРП.

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Срок представления налоговой отчетности истекает 15 марта

Лариса Черненко
Казахстан
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