Какую налоговую отчетность нужно представить и уплатить налоги до 21 ноября
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В Казахстане 20 ноября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2024 года (ф. 328.00);
- расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в октябре 2024 года) (ф. 851.00);
- декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (для операторов объектов I и II категории с платежами до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2024 года) (ф. 870.00);
Также необходимо уплатить:
- НДС в Евразийском экономическом союзе за октябрь 2024 года;
- акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за октябрь 2024 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе операторами объектов I и II категорий норматива по платежам до 100 МРП.
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