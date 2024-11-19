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Какую налоговую отчетность нужно представить и уплатить налоги до 21 ноября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 14:32 Фото: pexels
В Казахстане 20 ноября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2024 года (ф. 328.00);
  • расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в октябре 2024 года) (ф. 851.00);
  • декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (для операторов объектов I и II категории с платежами до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2024 года) (ф. 870.00);

Также необходимо уплатить:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за октябрь 2024 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за октябрь 2024 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе операторами объектов I и II категорий норматива по платежам до 100 МРП.

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