Какую налоговую отчетность нужно представить и уплатить налоги до 21 ноября

Фото: pexels

В Казахстане 20 ноября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: