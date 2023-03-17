Цены на нефть рухнули из-за кризиса в банковском секторе

На этой неделе стоимость элитной марки нефти Brent упала до 72 долларов за баррель, что стало антирекордом за последние 15 месяцев, вызванным проблемами с несколькими крупными западными банками, сообщает Zakon.kz.

Банковский декаданс

Баррель нефти марки Brent в понедельник, 13 марта 2023 года, торговался по 80,77 доллара, подешевев к четвергу, 16 марта, до 72,42 доллара. Такое падение нефтяных котировок стало ответом рынка на серьезные проблемы в банковском секторе. По мнению аналитиков, пессимизм у инвесторов вызвало банкротство нескольких крупных американских банков.

Фото: investing.com

"Текущее снижение цены на нефть объясняется крахом двух банков в США, при этом банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим с 2008 года. Рынки напуганы возможностью повторения недавнего мирового кризиса, который тоже начался с закрытия крупного американского банка. Если проблемы распространятся на другие финансовые институты в США, то это окажет эффект на весь мир", – полагает директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

Между тем проблемы американских банков уже перекинулись на Европу, где второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse объявил об убытках. Его акции обвалились на 30%, поэтому он заявил, что займет у Центробанка своей страны более 53 млрд долларов.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев тоже считает проблемы с банками причиной падения нефтяных котировок.

"Если у вас банковский кризис, который ведет к классическому варианту финансового кризиса, это не может не затронуть экономику, погружая ее в рецессию. Соответственно, когда экономика в рецессии, ей уже не нужно много энергоресурсов, поэтому падает потребление нефти, следовательно, и цена на нее", – отметил аналитик.

По словам Армана Бейсембаева, старыми методами решить эту новую ситуацию с банками будет непросто.

"Регулятору придется выбирать – либо запустить печатный станок и опустить процентные ставки в пол, наплевав на рост инфляции и тем самым отложив решение проблемы на несколько лет. Либо продолжить бороться с инфляцией и найти другие способы повлиять на сложившуюся ситуацию, вытащив какие-то фокусы из рукава", – сказал эксперт.

Китайский след

Вдобавок к банковским проблемам давление на нефтяные цены оказывает и слабая китайская экономическая статистика, указывающая, что страна восстанавливается после антиковидных ограничений не такими быстрыми темпами, как рассчитывали инвесторы.

Так, в январе-феврале 2023 года рост промышленности составил всего 2,4%, не оправдав ожидания экспертов, прогнозировавших этот показатель на уровне 2,6%. Снизились и темпы роста в горнодобывающей промышленности, а также в коммунальной сфере. Кроме того, увеличился показатель безработицы, особенно среди молодежи.

Аналитики считают, что не добавляет оптимизма трейдерам и низкий рост экономики КНР, который прогнозируют власти страны в нынешнем году.

"В начале недели премьер Государственного совета Китая Ли Цян заявил, что в этом году будет непросто достичь установленной цели роста ВВП в 5%, которая и без того была не очень амбициозная. Все это, конечно же, снизило оптимизм рынка относительно того, что именно "открытие" Китая окажет серьезную поддержку нефтяным ценам", – заявил аналитик "Финам" Андрей Маслов.

Восток – дело тонкое

Повлияла на нефтяные котировки и ситуация на Ближнем Востоке. Важным фактором стало возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном, что снизило геополитическую напряженность и риски военного конфликта в самом важном для мировой нефтедобычи регионе планеты.

Надавило на стоимость "черного золота" недавнее заявление Саудовской Аравии. Так, министр энергетики Королевства Абдулазиз бен Сальман сообщил, что государство не будет поставлять свои энергоресурсы странам, установившим потолок цен на саудовскую нефть, а также сократит ее добычу.

По мнению министра, предельные цены, установленные для страны или группы стран, на нефть или любой другой товар приведут к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с серьезными последствиями в виде существенной волатильности и нестабильности.

Давят на нефтяные котировки и неясная ситуация с поставками российского "черного золота", а также информация о коммерческих запасах американской нефти, которые за неделю выросли на 1,6 млн баррелей, при этом прогнозировалось их увеличение всего на 1,2 млн баррелей. Кроме того, по отношению к корзине валют укрепился доллар США, что сделало более дорогой покупку нефти для его держателей.

Что же будет с родиной и с нами

Говоря о влиянии нынешних мировых проблем на Казахстан, аналитики отмечают, что сегодня прямых угроз национальной банковской системе пока нет.

"Наши банки уже адаптировались к ситуации нестабильности. То есть ситуация нестабильности для нас является ситуацией стабильности – вот такой парадокс. Валютных долгов у казахстанских банков практически нет, зарубежные рынки капиталов для нас давно закрыты, мы не можем там кредитоваться", – отметил Арман Бейсембаев.

В то же время Казахстан сильно интегрирован в мировую экономику как поставщик сырья. Поэтому сегодняшняя ситуация может серьезно ударить по стоимости нефти.

В таком случае, по словам Армана Бейсембаева, уменьшившийся валютный поток потребует обесценивания тенге, а все потому, что в стране слабо диверсифицированная экономика, завязанная на поставке энергоресурсов.

Согласен с ним и Мурат Кастаев, тоже считающий, что снижение цен на нефть окажет прямое негативное влияние на экономику Казахстана, которая так или иначе зависит от стоимости нефти. Однако нынешние цены все еще хороши для бюджета страны, негативные эффекты начнут проявляться при стоимости барреля ниже 65 долларов, и тогда правительству придется пересматривать государственный бюджет и вновь увеличивать изъятия из Национального фонда.

Новые возможности?

Что касается развития нефтяного рынка Казахстана, то аналитики отмечают неплохие возможности для нашей страны.

"Если Казахстан сможет наладить цепочку поставок в обход КТК, снижение роли России в обеспечении энергоресурсами европейских государств может дать хороший шанс для отечественной нефти. То же самое касается и КНР, ведь по ходу восстановления китайской экономики спрос на энергоносители будет расти, и Казахстан как один из ближайших поставщиков нефти, конечно же, выигрывает от этого", – заявил Андрей Маслов.

Однако на данный момент энергетический сектор Казахстана и так использует все мощности, а на строительство новых ниток трубопровода и в целом логистических маршрутов уйдет несколько лет. По словам эксперта, Казахстан даже договорился, что нефть страны будет прокачиваться в том числе и по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, но учитывая, что эта нитка нагружена на 95%, особого роста экспорта казахстанского "черного золота" этим маршрутом ждать не следует.