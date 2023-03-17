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В Алматы увеличат бюджет на 2023-2025 годы

В Алматы пересмотрят бюджет Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение маслихата, которым вносятся изменения в бюджет города Алматы на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, объем бюджета увеличится за счет поступления трансфертов  в сумме 128 006 519,5 тысяч тенге. Ранее планировалось поступление 119 764 104 тысяч тенге в виде трансфертов.

В связи с чем пересмотрены некоторые статьи документа. Предусматривается, что затраты вырастут до 1 363 119 051 тыс. тенге вместо планируемых ранее 1 208 136 825 тыс. тенге.

На финансирование дефицита бюджета выделят 146 739 810,5 тыс. тенге.

При этом больше денег выделят на образование и здравоохранение – 437 541 933,9 тыс. тенге и 28 800 331,1 тыс. тенге, соответственно, вместо планируемых 416 378 196 тыс. тенге и 26 973 914 тыс. тенге.

Вырастут расходы и на жилищно-коммунальное хозяйство до 231 348 891,2 тыс. тенге вместо 176 408 360 тыс. тенге.

Также больше потратят на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 62 797 339 тыс. тенге (ранее планировалось 59 444 804 тыс. тенге).

Расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения вырастут до 13 415 029 тыс. тенге (было 10 441 768 тыс. тенге).

Вырастут расходы и на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 18 713 000,5 тыс. тенге (было 10 470 585 тыс. тенге).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 апреля.


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