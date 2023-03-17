Кто работает, тот есть: как изменит жизнь казахстанцев Социальный кодекс

Майдан Сулейменов, выдающийся юрист, один из авторов Гражданского кодекса РК, назвал его "Потребительской Конституцией". Продолжая аналогию, уместно именовать Социальный кодекс "Конституцией слабых". Или, выражаясь деликатнее, слабой стороны.

В минувшие среду и четверг Сенат Парламента РК принял Социальный кодекс РК – новый системный правовой документ – сначала в первом, а затем и втором чтении. Впрочем, учитывая, что проект Социального кодекса разработан в реализацию Послания главы государства, не приходилось сомневаться, что долго документ в законодательном собрании не задержится. Итак, какие новые правила нас ждут после того, как кодекс оперативно пройдет все формальные процедуры и будет введен в действие?

Независимые работники

Zakon.kz

Задумка в том, чтобы уравнять в трудовых правах всех работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие. Для чего в законодательство вводится новое понятие: "независимый работник". Все онлайн-платформы, вроде Яндекс Такси, Glovo и т.п., обяжут заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными благами (то есть соцвыплатами на случай разных жизненных неурядиц), даже не заключая традиционный трудовой договор с работодателем.

Налоговыми агентами всей этой прежде неучитываемой армии курьеров etc. государство определит операторов онлайн-платформ, которые и будут производить социальные отчисления (в ЕНПФ, ГФСС, ФСМС).

При этом предлагается максимально упростить оплату налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, и вообще снизить налоговую нагрузку на доход. А прежний единый совокупный платеж упразднить.

Цель нововведений – включить трудящихся казахстанцев в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, что имеет не только гуманитарный, но и фискальный смысл. И, кстати, за счет упрощенного оформления трудовых отношений и новых стимулов закон позволит уже на первом этапе интегрировать в систему по меньшей мере 300 тысяч неформально занятых лиц.

Так, во всяком случае, утверждает разработчик.

Прибавка к пенсии

Дополнительную пенсионную выплату – и что особенно приятно, от работодателей – казахстанцы смогут получать с 2024 года. Собственно, ввести это правило государство обещало еще в 2020-м, но… "Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период… предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет", – объясняет Министерство труда и социальной защиты населения РК.

И не факт, что дату опять не перенесут…

Другой не самый внушающий оптимизм момент – поднять "долю работодателя" планируется всего до 5 процентов. Что весьма скромно. В мировой практике роль работодателя в пенсионном обеспечении работников более значительная. К примеру, в Малайзии из 23 процентов доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12, в Беларуси из 29 процентов работодатель дает 28, в Германии – 9,3 процента из 18,6, а в Австралии и вовсе 9,5 процента платит только работодатель. Причем, заметим, это данные самого МТСЗН.

Тем не менее раньше и этого не было. Что печально. В Казахстане, как известно, сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника). При этом солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

А 10 процентов взносов работника в ЕНПФ, по оценкам самого профильного министерства, недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

"Инвесторские визы" и карта "Атажолы"

А вот эта новелла в законодательстве касается в большей степени потенциальных, а не нынешних казахстанцев. Чтобы привлекать иностранные инвестиции и востребованные кадры, планируются разнообразные стимулы для тех, кто придет к нам с деньгами и прочими возможностями.

Для привлечения лучших умов им будут предоставлять упрощенные визы и право проживания на 10 лет – это раз.

Иностранным предпринимателям, вкладывающим в казахстанскую экономику не менее 300 тысяч долларов США, будут предоставлены "Инвесторские визы" – это два.

Этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане будет выдаваться карта "Атажолы" – это три. Такие граждане смогут оформить льготную визу сроком до 10 лет и вести свой бизнес, проживая в Казахстане.

Цифровая карта семьи

Одна из самых амбициозных инициатив Социального кодекса – так называемая "Цифровая карта семьи". Именно эта новелла призвана кардинально изменить социальную политику государства. Ну, разумеется, в лучшую сторону.

Итак, что это значит?

Во-первых, все казахстанские семьи подсчитали. Их, оказывается, в стране 6,3 миллиона, объединяющие 19,4 миллиона человек. Какой метод подсчета использовали чиновники, не говорится. Дело в том, что понятие семьи крайне широко. В Казахстане семья де-юре – это круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений (п. 29) статьи 1 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). То есть это могут быть как супруги с несовершеннолетними детьми, так еще и бабушка с дедушкой, и дальний бедный родственник, живущий в доме, если членом семьи считает вселивший его собственник… В общем, не вполне понятно, насколько названные 6,3 миллиона семей отражают реальную картину.

Зато другую методику законодатель обозначил. "С использованием модели Алкире-Фостера, которая была рекомендована ПРООН, мы провели оценку степени благополучия каждой семьи и разделили их на 5 категорий. Появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи", – сказала министр.

Карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который, исходя из социального статуса и степени семейного благополучия семьи или ее членов, будет информировать о том, кому, когда, и какую именно помощь необходимо оказать, а люди, соответственно, вправе получать. Такое уведомление будет направляться каждой семье в виде СМС-сообщений.

Что еще важно, господдержка будет оказываться в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам будут назначаться, исходя из данных, имеющихся в информационной системе. А нынешние бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.

А если подытожить, чиновники уверяют, что с принятием Социального кодекса поменяется сама суть адресной помощи. А именно, адресная помощь обозначается как мера, предоставляемая гражданину или семье, которая может вывести из трудной жизненной ситуации. Ни больше, ни меньше.

Гуманитарный аспект и фискальный интерес

Конечно, время покажет, насколько эффективно новые нормы будут работать. Но, кстати, некоторые другие реформы, формально являясь новеллами Социального кодекса, фактически осуществлены уже сейчас.

Например, это касается увеличения социальных выплат работникам. Уже с нынешнего, 2023-го года гражданам, потерявшим работу, предусмотрены шестимесячные выплаты в размере 45 процентов (было 40) от среднего дохода за 24 последних месяца. Ну, там еще необходимо учитывать коэффициент участия в системе социального страхования, то есть официальный трудовой стаж с 2005 года, когда эта современная система соцстрахования в РК была создана.

А вот продолжительность соцвыплат по уходу за ребенком прямо увеличили с 1 года до 1,5 лет.

Или взять инициативу с вовлечением в оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью членов их семей. Это предновогодний "подарок" государства инвалидам – Постановление Правительства РК от 31 декабря 2022 года № 1142. Члены семей инвалидов оформляются как индивидуальные помощники либо социальные работники, а труд их оплачивается, как положено: с пенсионными взносами и социальными отчислениями. И это правильно, с чем наверняка согласится каждый, кто сталкивался с подобной жизненной ситуацией. Правда, постановление это до сих пор официально не опубликовано и, соответственно, не введено в действие.

Из других уже реально действующих нововведений назовем цифровые центры занятости: сегодня процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявлений на специальные выплаты при потере работы полностью оцифрован и начал осуществляться через Электронную биржу труда.

Повторимся, все эти новеллы концептуально охватываются переходом к новой социальной политике, инструментарием которой и является Социальный кодекс РК. Так что это хорошие новости от государства. И они не фейковые...

Остается добавить, что хотя при разработке Социального кодекса был детально изучен международный опыт и за основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, далеко не во всех социально развитых государствах такие кодексы существуют. То есть наличие этого документа – необязательное условие внимательного отношения к гражданам.

Очевидно, что помимо гуманитарного аспекта, у законодателя был и другой интерес. И трепетное отношение к инвалидам (само по себе благородное, но странно, что исходит от вроде "бездушной" бюрократии), и возможность для государства в большей степени влиять на институт семьи (в ходе принятия Социального кодекса внесли изменения в другие документы, например, перешли от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений) – все это следствие, скажем так, влияния на отечественного законодателя современных зарубежных тенденций. И влияние это имеет под собой экономическую почву. Известно, что одним из инструментов западной "мягкой силы" являются льготы при получении и обслуживании кредитов в случае, если должники (финансовые институты таких стран, как, например, Казахстан) принимают правила игры евроатлантических кредиторов. Правила эти вроде бы невинны: табу на смертную казнь, увеличение влияния государства на семью, подчеркнуто лояльное отношение ко всем группам людей с необычными способностями и потребностями (до ЛГБТ, правда, у нас еще не дошли), ну и т.п., однако цель их – разрушить традиционные ценности… Да, иногда брутальные, как естественный отбор, но на них мир стоит. Впрочем, мы отвлеклись.

По замыслу в Социальном кодексе объединены все отечественные законы социальной сферы. А с введением его в действие признают утратившими силу законы РК:

1) от 30 июня 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье",

2) от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне",

3) от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий",

4) от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан",

5) от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан",

6) от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда",

7) от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи",

8) от 11 июля 2002 года "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей c ограниченными возможностями",

9) от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан",

10) от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей",

11) от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах",

12) от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан",

13) от 6 апреля 2016 года "О занятости населения",

14) от 26 декабря 2019 года "Об обязательном социальном страховании",

15) от 6 мая 2020 года "О ветеранах".