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ЕЦБ повысил ключевую ставку до 3,5%

европейский центральный банк, ставки, повышение, денежно-кредитная политика Фото: pixabay
Совет управляющих Европейского центрального банка поднял три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, таким образом, ключевая ставка ЕЦБ вырастет до 3,5%, сообщает Zakon.kz.

Ставки по депозитам будут увеличены до 3%, по маржинальным кредитам – до 3,75%. Изменения вступают в силу 22 марта 2023 года.


"Ожидается, что инфляция будет оставаться довольно высокой в течение долгого времени. По этой причине Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в соответствии со своим решением обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Отмечается, что последние макроэкономические прогнозы сотрудников ЕЦБ были подведены в начале марта, до недавнего возникновения напряженности на финансовых рынках, которая внесла дополнительную неопределенность в отношении базовых оценок инфляции и роста.

"До последних событий базовая траектория общей инфляции уже была пересмотрена в сторону понижения в основном из-за меньшего вклада цен на энергоносители, чем ожидалось ранее. В настоящее время сотрудники ЕЦБ прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 5,3% в 2023 году, 2,9% – в 2024 и 2,1% – в 2025 году. В то же время базовое ценовое давление остается сильным", – сказано в сообщении банка.

ЕЦБ подчеркивает, что на данный момент банковский сектор еврозоны остается устойчивым, обладает сильным капиталом и ликвидностью. В случае необходимости ЕЦБ будет готов обеспечить поддержку ликвидности в зоне евро.

Текущее повышение не стало неожиданностью. На предыдущем заседании в феврале Совет управляющих уже сообщал о намерении повысить процентные ставки в марте. После чего будут приняты решения по дальнейшему направлению денежно-кредитной политики ЕЦБ.

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