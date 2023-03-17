Кандидату в депутаты Мажилиса аннулировали регистрацию за бесплатные услуги такси

В Центризбиркоме озвучены данные о нарушении норм агитационной кампании, чаще всего участников электорального процесса наказывали за срыв плакатов и незаконную агитацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, на выборах депутатов Мажилиса зафиксировано 23 факта нарушения норм избирательного законодательства.



"Один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 КоАП ("Нарушение условий проведения предвыборной агитации"), он нарушил условия проведения предвыборной агитации, бесплатно оказав гражданам услуги такси. Он признал вину, его регистрация была отменена". Жандос Умиралиев

По словам заместителя генпрокурора, больше всего нарушений – 12 фактов – были связаны с агитацией в период ее запрещения. Из них в шести случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан – не кандидаты. В других шести случаях незаконную агитацию до окончания срока регистрации кандидатов провели кандидаты в депутаты Мажилиса, зарегистрированные по одномандатным округам. На них судом наложен штраф. После вступления судебных актов в законную силу соответствующие окружные избирательные комиссии отменили регистрацию указанных кандидатов.

"В период агитации два жителя Караганды привлечены к ответственности, на них наложены штрафы по статье 114 КоАП за срыв и порчу агитационных материалов. Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы. По закону их имеют право проводить только юридические лица, имеющие в этом 5-летний опыт и заранее уведомившие ЦИК. Но два физлица и одно юрлицо привлечены к ответственности, они проводили опросы в социальных сетях". Жандос Умиралиев

Кроме того, выявлено пять фактов распространения анонимных агитматериалов.

На выборах в маслихаты зафиксировано 11 нарушений, в том числе на шестерых граждан наложены штрафы за порчу агитматериалов. Среди нарушивших нормы агитации председатель КСК, член одного из участковых избиркомов и два кандидата в депутаты маслихатов.