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Синоптики прогнозируют снег в Алматы 18 марта

Синоптики прогнозируют снег в Алматы 18 марта Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 18-20 марта, сообщает Zakon.kz.

18 марта – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

19 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +5+7°С.

20 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

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