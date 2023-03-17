Может ли падение цен на нефть стать долговременным фактором – эксперты

Цена на баррель нефти марки Brent опустилась до 75 долларов. Одни аналитики нефтяного рынка ожидают рост в ближайшей перспективе, другие не исключают ухудшения ситуации на рынке "черного золота", сообщает Zakon.kz.

Фьючерс на нефть марки Brent падает в цене четвертую торговую сессию подряд. Вчера, 16 марта, торги завершились на отметке ниже 75 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень с декабря 2021 года.

Снижение цен на нефть началось после банкротства американского банка SVB, которое вызвало предположения о начале полноценного банковского кризиса в США.

Так, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent упали до 74,12 доллара за баррель на торгах Лондонской биржи ICE. Снижение произошло на фоне опасений о том, что проблемы в банках США могут перекинуться и на Европу.

Негативные ожидания привели к тому, что апрельские фьючерсы нефти марки WTI упали еще сильнее – до 67,99 доллара за баррель с 75 долларов неделей ранее. Падение спровоцировали масштабные продажи акций банков на европейских биржах, в том числе швейцарского Credit Suisse.

Впрочем, как утверждает финансовый обозреватель Хавьер Блас, кривая фьючерсов – это не прогноз о том, в каком направлении движутся цены, а скорее, моментальный снимок того, сколько рынок готов заплатить сегодня за доставку в будущем.

"Сегодня рынок готов заплатить всего 65 долларов за доставку барреля марки Brent через пять лет. Это ниже среднего показателя за 10 лет по данной марке. Если хотите купить баррель с доставкой в декабре 2024 года, цена увеличивается до 74 долларов за баррель. Тот же самый баррель при его покупке на наличном рынке с немедленной доставкой будет стоить около 82 долларов. Лучше всех начавшееся в последнее время снижение долговременных нефтяных цен объясняет сам нефтяной рынок". Хавьер Блас

Он полагает, что в последние недели снизилась стоимость хеджирования валютного риска, и добытчики сланцевой нефти сумели зафиксировать цены за счет форвардных продаж. Концентрированная волна хеджирования подтолкнула цены вниз, особенно на 2024 и 2025 годы. Соответственно, более долгосрочные цены опустились еще ниже.

"Это единичный фактор, и вероятно, он скоро исчезнет. Спотовые нефтяные цены в предстоящие месяцы продолжат колебаться. Вверх и вниз их будут подталкивать обеспокоенность по поводу показателей американской экономики и надежды на мощный рост в Китае. Однако долгосрочные нефтяные цены наверняка будут расти", – говорит Хавьер Блас.

Сырьевой рынок пал жертвой опасений слабого спроса на нефть

Аналитик Alpari Анна Бодрова считает, что ситуация выглядит очень сложной, и она может ухудшиться в любой момент.

"Выраженным негативом для сектора нефти стали признаки разрастания банковского кризиса в США и Европе. Дальнейшее укрепление позиций доллара США сделало для инвесторов покупки сырьевых активов менее выгодными, что так же стало негативом для цен на "черное золото". Плюс к этому, запасы нефти в США за неделю, согласно данным Минэнерго, выросли на 1,5 млн баррелей против прогноза расширения на 1,18 млн баррелей и предыдущего факта понижения на 1,69 млн баррелей". Анна Бодрова

Эксперт считает, что свою лепту в негативный сценарий развития внес Китай, где экономика после ковидных ограничений начала восстанавливаться, но очень медленно. На данный момент китайское правительство в этом году планирует только скромные 5% роста экономики. Помимо этого, ОПЕК дал прогноз, согласно которому в следующем квартале на рынке будет избыток предложения нефти.

Тем не менее часть экспертного сообщества видит в падении цен на нефть лишь незначительные колебания рынка. По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, удешевление нефти – это временный фактор, который может измениться уже во втором полугодии.

Причин для паники и тревоги нет

"Падение цен на нефть я бы не назвал катастрофическим. По прогнозам МВФ, экономики США, Китая и ЕС в этом году войдут в рецессию. Это уже подразумевает, что потребление нефтепродуктов уменьшится. Экономика – это энергия. Ведь логично же, что экономике, которая переживает спад, не нужны большие объемы горючего из-за сокращения производства. Банкротство американских банков, проблемы со швейцарским банком Credit Suisse в какой-то степени тоже повлияли на удешевление нефти, но не столь значительно, как пытаются это раздуть СМИ". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Несмотря на то, что ФРС США не полностью выправила ситуацию в банковской сфере, утверждать, что американская финансовая система, а затем и мировая экономика переживает полномасштабный кризис, нельзя, считает эксперт.

Дулат Тулепов