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В Астане введен в эксплуатацию Центр художественной гимнастики

В Астане введен в эксплуатацию Центр художественной гимнастики Фото: gov.kz
В Астане состоялась торжественная церемония открытия Центра художественной гимнастики, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Площадь нового центра составляет более 1000 квадратных метров, а высота – около 14 метров.

Ранее в городе не было здания, которое отвечало бы всем стандартам. Для решения данной проблемы гимнастам временно были предоставлены места во Дворце Независимости. Теперь же гимнасты смогут спокойно готовиться в новом центре, полностью отвечающем требованиям художественной гимнастики.

В Астане введен в эксплуатацию Центр художественной гимнастики

Фото: gov.kz

В церемонии открытия центра приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Сайранбек Абылкаир.

В Астане введен в эксплуатацию Центр художественной гимнастики

Фото: gov.kz

В своем выступлении руководитель городского управления спорта Самат Сабитович поздравил коллектив школы и тренеров с открытием нового здания.

Стоит отметить, что здание этого центра взято в аренду.

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Анастасия Московчук
Астана
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