Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зарегистрировать ОСИ казахстанцы могут онлайн

Зарегистрировать ОСИ теперь можно онлайн Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice и исполнения поручения главы государства запустило новый проект, сообщает Zakon.kz.
"Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн заявку через приложение", – сообщили в ведомстве.

Услуга доступна в приложении Управдом, а также в целях удобства горожан будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, таких как E-KNOT, AULA и др.

Также доступна функция отправки электронного Протокола, подписанного председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.

"Ожидаемый эффект от проекта – это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота", – сказали в Минюсте.

Кроме того, в целях удобства казахстанцев будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, обеспечивающих удобный и прозрачный процесс регистрации ОСИ.


Читайте также

Глава Миссии ПА ОДКБ: Мы впечатлены числом кандидатов по округам в Казахстане

Один платеж вместо пяти: кто может им воспользоваться и как изменится ставка

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 18 марта

Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления