Зарегистрировать ОСИ казахстанцы могут онлайн

Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice и исполнения поручения главы государства запустило новый проект, сообщает Zakon.kz.

"Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн заявку через приложение", – сообщили в ведомстве.

Услуга доступна в приложении Управдом, а также в целях удобства горожан будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, таких как E-KNOT, AULA и др.

Также доступна функция отправки электронного Протокола, подписанного председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.

"Ожидаемый эффект от проекта – это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота", – сказали в Минюсте.

Кроме того, в целях удобства казахстанцев будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, обеспечивающих удобный и прозрачный процесс регистрации ОСИ.



