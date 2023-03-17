Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

День матери и День отцов появятся в праздничном календаре казахстанцев

День матери и День отцов появятся в Казахстане Фото: акимат Алматы
Комитет по делам молодежи и семьи подготовил изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне праздничных дат появятся две новые даты:

  • День матери, он будет отмечаться во второе воскресенье мая.
  • День отцов – третье воскресенье июня.

Как поясняется, включение в перечень праздничных дат в РК праздников "День матери" и "День отцов" способствует продвижению семейных ценностей, укреплению института семьи, а также развитию института отцовства в Республике Казахстан.

В обосновании также говорится, что по предварительному согласованию со структурами ООН (ЮНФПА, ЮНЕСКО), центральными и местными государственными органами, Советом матерей при АНК и Республиканским общественным объединением "Союз отцов" на VII республиканском форуме отцов "Отбасы – Ұлт тірегі", прошедшем 14 декабря 2022 года, рекомендуется отмечать масштабно "День матери" во второе воскресенье мая и "День отцов" в третье воскресенье июня в соответствии с международными датами празднования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.

Читайте также

Глава Миссии ПА ОДКБ: Мы впечатлены числом кандидатов по округам в Казахстане

Один платеж вместо пяти: кто может им воспользоваться и как изменится ставка

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 18 марта

Лариса Черненко
Открытые НПА Казахфильм МИОР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления