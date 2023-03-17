День матери и День отцов появятся в праздничном календаре казахстанцев

Комитет по делам молодежи и семьи подготовил изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне праздничных дат появятся две новые даты:

День матери , он будет отмечаться во второе воскресенье мая.

, он будет отмечаться во второе воскресенье мая. День отцов – третье воскресенье июня.

Как поясняется, включение в перечень праздничных дат в РК праздников "День матери" и "День отцов" способствует продвижению семейных ценностей, укреплению института семьи, а также развитию института отцовства в Республике Казахстан.

В обосновании также говорится, что по предварительному согласованию со структурами ООН (ЮНФПА, ЮНЕСКО), центральными и местными государственными органами, Советом матерей при АНК и Республиканским общественным объединением "Союз отцов" на VII республиканском форуме отцов "Отбасы – Ұлт тірегі", прошедшем 14 декабря 2022 года, рекомендуется отмечать масштабно "День матери" во второе воскресенье мая и "День отцов" в третье воскресенье июня в соответствии с международными датами празднования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.