Стали известны условия снятия ареста на имущество "дочки" "Роскосмоса" в Казахстане

Глава республиканской палаты ЧСИ Айдос Иманбаев рассказал Zakon.kz, в каком случае Казахстан может снять арест на имущество "дочки" "Роскосмоса".

Айдос Иманбаев сообщил журналисту Zakon.kz, что исполнительное производство о взыскании с АО "Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры" в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" суммы в размере 13 648 550 338,7 тенге возбуждено ЧСИ Кызылординской области на основании исполнительного листа суда Международного финансового центра "Астана" от 11 ноября 2022 года. К исполнителю этот документ поступил в январе 2023 года.



"В рамках исполнительного производства судебным исполнителем приняты предусмотренные законом обеспечительные меры. Так, 25 января 2023 года постановлением судебного исполнителя был наложен арест на строение с земельным участком по адресу: город Байконыр, ул. Мира, 11 А. Кроме этого, был наложен арест на банковские счета, находящиеся в банках второго уровня, который санкционирован прокурором города. 1 марта 2023 года с санкции суда в отношении руководителя данного юрлица – должника выставлен временный запрет на выезд за пределы Республики Казахстан". Айдос Иманбаев

По его словам, это те стандартные процессуальные действия, которые судебный исполнитель в первую очередь обязан предпринять для того, чтобы обеспечить его дальнейшее исполнение.

Спикер заверил, что все исполнительные действия проводятся с обязательным извещением сторон исполнительного производства – как должника, так и взыскателя.

"Это исполнительное производство продолжается. Никаких проблем нет. Мы считаем, что это обычное исполнительное производство, где спор идет между двумя юридическими лицами". Айдос Иманбаев

Он также рассказал, в каком случае принятые меры могут быть отменены.

"Снятие ареста возможно при следующих условиях. Во-первых, если был погашен весь долг. Во-вторых, если стороны достигли медиативного соглашения либо взыскатель отказался от взыскания. В-третьих, в случае отмены соответствующего решения суда и так далее. Если одно из этих обстоятельств будет, то судебный исполнитель прекратит исполнительное производство и после этого он отменит те меры, который он предпринял (для взыскания. – Прим. ред.)". Айдос Иманбаев

Между тем он добавил, что на сегодня оснований для снятия наложенных арестов не имеется, так как нет погашения.

Айдос Иманбаев ничего не может сказать о сроках исполнения. По его словам, на практике бывали случай, когда по другим делам исполнительное производство растягивалось на годы.



"Сумма довольно-таки большая, более 13,6 млрд тенге. Здесь все зависит от имущественного положения самого должника. Поэтому судебный исполнитель здесь дальше будет работать, по срокам не знаю – это будет месяц-два, или еще больше. Бывало, по другим делам, что и годами судебные исполнители исполняют, потому что там бывает, что стороны не согласны и подают в суд, идут судебные тяжбы, обжалование и все затягивается… А здесь непонятно. Исполнительное производство "свежее" и по срокам мы ничего не можем сказать". Айдос Иманбаев

16 марта министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что не стоит политизировать эту ситуацию. По его словам, два предприятия выясняют между собой определенные спорные моменты через судебные разбирательства.