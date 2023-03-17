Матаев: При правильном подходе каждый казахстанец сможет получить доступное жилье

Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев высказался о том, что насущные проблемы горожан можно решить в короткие сроки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, об этом неоднократно говорил президент Касым-Жомарт Токаев, но исполнение тормозится на всех инстанциях.

В частности, Матаев поднял вопрос обеспечения горожан доступным жильем.

"В Казахстане за прошедший год построили 15,5 млн кв. м жилья. Если исходить из расчета 42 кв. м на молодую семью, то около 370 тыс. семей могли бы получить новое жилье, если бы политика была социально ориентированная. И это только введенный объем за один год, а за 30 лет свыше 11 млн семей (примечание: по состоянию на ноябрь 2022 года в Казахстане в очереди на жилье стоят более 622 тыс. человек) могли жить в новых квартирах и домах, а не ютиться в пристройках и верандах или платить искусственно завышенные суммы за арендное жилье", – написал Матаев.

Темпы строительства жилья достаточно высокие. За январь, согласно информации правительства, введено более 1 млн кв. м жилья.

Матаев напомнил трагический случай, когда в феврале 2019 года в Астане в доме-времянке при пожаре погибли пятеро сестер. Тогда власти обещали решить проблемы социально нуждающегося населения. Напомним, СМИ писали, что пожар начался ночью – родители были на работе, дети спали в доме одни. Многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах, но власти не поставили их в очередь на социальное жилье и не давали мест в детских садах.

"Президент Токаев неоднократно поручал правительству разработать и ввести пакет поддержки молодых семей. Это поручение не должно быть спущено на тормозах. Социально уязвимые слои населения, в том числе выпускники детдомов, десятилетиями ждут собственное жилье. Жилье – это основа экономики. Цены на жилье недоступны для людей, кто собственным трудом зарабатывает на хлеб, не занимаясь хищениями и коррупцией. Нужно властям увеличить бюджет программы льготного кредитования для молодежи, а "Отбасы банку" – снизить ставки льготного кредитования", – считает Матаев.

Однако, несмотря на все озвученные инициативы, в стране по-прежнему многие не могут позволить себе собственное жилье. По данным Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в декабре прошлого года составили 149 510 тенге. За год доходы жителей снизились на 13%, а инфляция превысила показатель в 20% за год.

"Жилье – это основа нашей жизни. При таком дисбалансе в доходах и расходах должны приниматься кардинальные меры. Строительные компании имеют баснословные заработки, они варварски продолжают захватывать земли, которые должны принадлежать народу, возводят многоэтажные строения. В конечном итоге стройкомпании зарабатывают на собственном народе, а жители скитаются без жилья. При должном регулировании сферы, при нормальном подходе каждый казахстанец сможет получить доступное и качественное жилье", – считает Матаев.

Матаев призывает власти взять жилищную сферу под особый контроль.

"Я являлся главой общественного совета Жилстройсбербанка (ныне "Отбасы банк"), и мы объезжали каждый регион Казахстана и не уезжали, пока акимы регионов на местах нам не давали четкого ответа по вводу замороженных или проблемных жилых комплексов. Вместе с народом ходили по стройплощадкам и заставляли чиновников на месте решать вопросы, и таким образом тысячи семей получили квартиры в срок. При таком контроле в Казахстане мы можем обеспечить всех доступным и комфортным жильем", – написал Матаев.

Кроме того, Матаев также предлагает по аналогии с легализацией иностранных автомобилей ускорить проведение разовой акции по узаконению земельных участков и легализации индивидуальных жилых строений.