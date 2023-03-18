В Балхаше работницу детсада подозревают в истязании воспитанников

В Балхаше под следствие попала работница детского сада. Родители изучили видео с камер наблюдения и потребовали от властей разобраться в ситуации, сообщает Zakon.kz.

На этих кадрах, отмечает КТК, взрослая женщина садится на колени к ребенку. Отмечается, что все происходит в коррекционной мини-группе, куда ходят дети с задержкой речевого развития. Соответственно, взрослым о том, что происходит в садике, они не рассказывали. Но одни родители случайно узнали об инциденте: на теле малыша обнаружили царапину и решили просмотреть записи с камер в детсаду. Изначально уголовное дело завели по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Однако при просмотре других отрывков вскрылись новые случаи.

Как уточняется, также няня щипала детей и вытирала им лица грязной тряпкой.

Сотрудницу уволили, а директору объявили выговор.

"По данному факту расследуется уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса РК, то есть "Истязание". Следствием изъяты видеозаписи за последние полгода. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

Ранее сообщалось, что в Алматы проверяют детсад после видео, на котором малышей кормят только хлебом и чаем.