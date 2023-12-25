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Законодательство РК

В Балхаше осудили нянечку детсада, избивавшую малышей

В Балхаше осудили нянечку детсада, избивавшую малышей Фото: Zakon.kz
В Балхаше вынесли приговор помощнику воспитателя детского сада, которая обвинялась в систематическом избиении двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на официальной странице Карагандинского областного суда в Facebook, Балхашским городским судом оглашен приговор в отношении помощника воспитателя детского сада.

Ей предъявили обвинение по п.1 ч.2 статьи 110 УК РК (Истязание).

"Подсудимая, будучи помощником воспитателя, в период с 22 сентября 2022 года по 20 декабря 2022 года, находясь в специальной группе для детей с задержкой психоречевого развития, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, не повлекших причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиняла физические страдания двум заведомо несовершеннолетним лицам", – говорится в сообщении суда.

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, показаниями законных представителей потерпевших, записями с камер видеонаблюдения, протоколами следственных действий и другими материалами уголовного дела. 

Женщине назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы c лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу. 

О жуткой истории в одном из детских садов в Балхаше мы рассказывали в марте 2023 года. Родители изучили видео с камер наблюдения и потребовали от властей разобраться в ситуации. 

Изначально уголовное дело завели по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Однако при просмотре других отрывков вскрылись новые случаи. Оказалось, что няня щипала детей и вытирала им лица грязной тряпкой.

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