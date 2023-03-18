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Биткоин вырос в цене более чем на 10%

Биткоин вырос в цене более чем на 10% Фото: pixabay
В ходе торговой сессии биткоин вырос более чем на 10%, до $27,472 тыс., сообщает Zakon.kz.

По данным площадки Coindesk, курс биткойна рос на 11,3% и находился на уровне $27,81 тыс.

Стоимость биткоина превысила $27 тыс. впервые с 12 июня 2022 года.

Возможный рост цен на криптовалюты с открытием азиатских рынков прогнозировался 16 марта экс-главой биржи BitMEX Артуром Хейсом. Его предположение было основано на том, что рисковые активы отреагируют подорожанием на новости об экстренном кредитовании банковского сектора США со стороны американских властей.

Ранее сообщалось, что биткоин подорожал на 28% с начала года.

Елена Вебер
США
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