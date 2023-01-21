Биткоин подорожал на 28% с начала года

Криптовалюта Bitcoin подорожала на более чем 28% с начала года. В начале года, 1 января, курс колебался в районе 16 тыс. долларов, по состоянию на 21 января криптовалюта стоит 23 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

1 января 2023 года биткоин торговался за 16 605$, на сегодняшний день криптовалюта стоит 23 192$.

Первое падение криптовалюты зафиксировали 22 января 2022 года. Тогда за полтора месяца она упала с 49 тыс. до 36 тыс. долларов.

4 апреля 2022 началось неконтролируемое падение. Тогда с начала апреля до середины мая биткоин подешевел почти на $20 тыс. и стал стоить около 27 тыс. долларов.



21 ноября 2022 года биткоин ненадолго достиг нового двухлетнего минимума и к полудню упал ниже 15,5 тыс. долларов.

Ранее криптовалюта претерпела падение на криптобирже. Тогда она подешевела за год на более чем 65%.

Данные по курсу криптовалюты взяты из открытых источников.

