Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Биткоин подорожал на 28% с начала года

Биткоин подорожал на 28% с начала года Фото: Zakon.kz
Криптовалюта Bitcoin подорожала на более чем 28% с начала года. В начале года, 1 января, курс колебался в районе 16 тыс. долларов, по состоянию на 21 января криптовалюта стоит 23 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

1 января 2023 года биткоин торговался за 16 605$, на сегодняшний день криптовалюта стоит 23 192$.

Первое падение криптовалюты зафиксировали 22 января 2022 года. Тогда за полтора месяца она упала с 49 тыс. до 36 тыс. долларов.

4 апреля 2022 началось неконтролируемое падение. Тогда с начала апреля до середины мая биткоин подешевел почти на $20 тыс. и стал стоить около 27 тыс. долларов.

21 ноября 2022 года биткоин ненадолго достиг нового двухлетнего минимума и к полудню упал ниже 15,5 тыс. долларов.

Ранее криптовалюта претерпела падение на криптобирже. Тогда она подешевела за год на более чем 65%.

Данные по курсу криптовалюты взяты из открытых источников.

Читайте также

"Шел на строительную площадку и сам все смотрел": старожил рассказала о визитах Кунаева в Капшагай

Миллиардер Джек Ма лишился контроля над Ant Group

Фондовый рынок Азии зафиксировал самый большой отток иностранных инвестиций со времен кризиса 2008 года

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Год Водяного Кролика как встречать и готовиться
Китайский новый год 2023: ритуалы для привлечения счастья и достатка в дом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления