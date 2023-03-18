В Астану сегодня прибудет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

В посольстве Великобритании сообщили, что в субботу 18 марта в Астану посетит министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли, передает Zakon.kz

В ходе своего первого двустороннего визита в Казахстан глава британского МИДа встретится с президентом Токаевым, премьер-министром и другими министрами. Они обсудят пути укрепления стратегического партнерства между Великобританией и Казахстаном, созданного за последние годы во многих секторах, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право.



Министр иностранных дел также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и "Chevening".

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, как будет проходить встреча с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Астане.