В Астану сегодня прибудет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
В ходе своего первого двустороннего визита в Казахстан глава британского МИДа встретится с президентом Токаевым, премьер-министром и другими министрами. Они обсудят пути укрепления стратегического партнерства между Великобританией и Казахстаном, созданного за последние годы во многих секторах, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право.
Министр иностранных дел также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и "Chevening".
Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, как будет проходить встреча с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Астане.