Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Что будут обсуждать на встрече с главой МИД Великобритании в Астане

Что будут обсуждать на встрече с главой МИД Великобритании в Астане Фото: wikimedia
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, как будет проходить встреча с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.

"Переговоры в МИДе, естественно, с руководством страны, с президентом, премьер-министром, посещение сквера и некоторых объектов, культурная программа. У нас с Великобританией очень тесные связи – и политические, и торгово-экономические, и инвестиционные в тот числе культурно-гуманитарные. Сколько у нас студентов учится – это же очень большой объем вопросов, все будем обсуждать".Айбек Смадияров

Будут обсуждаться и геополитические вопросы.

"Естественно, Великобритания очень важный наш партнер".Айбек Смадияров

Камней преткновения, по его словам, с объединенным королевством у Казахстана нет.

"У казахстанской дипломатии камней преткновения нет, мы все обсуждаем и слава богу – договариваемся". Айбек Смадияров

Журналисты поинтересовались, как МИД реагирует на высказывания, прозвучавшие в стенах британского парламента в поддержку санкций против Казахстана.

"Парламент Великобритании, если вы изучите, очень интересно устроен. Помимо общих заседаний есть какие-то группы, которые просто в здании парламента проводятся. Как клубы по интересам, которые могут говорить все что угодно. Для официальной позиции страны к нам обращается МИД. Поэтому мы только ориентируемся на это, а не на высказывания каких-то членов клуба".Айбек Смадияров

Визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.

Читайте также

В ЦИК рассказали, сколько организаций аккредитовано для наблюдения за выборами

Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом

Почему плохо работает программа "С дипломом в село", объяснили в МСХ

Жадра Жулмухаметова
МИД РК Великобритания Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления