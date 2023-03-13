Что будут обсуждать на встрече с главой МИД Великобритании в Астане

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, как будет проходить встреча с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.

"Переговоры в МИДе, естественно, с руководством страны, с президентом, премьер-министром, посещение сквера и некоторых объектов, культурная программа. У нас с Великобританией очень тесные связи – и политические, и торгово-экономические, и инвестиционные в тот числе культурно-гуманитарные. Сколько у нас студентов учится – это же очень большой объем вопросов, все будем обсуждать". Айбек Смадияров

Будут обсуждаться и геополитические вопросы.

"Естественно, Великобритания очень важный наш партнер". Айбек Смадияров

Камней преткновения, по его словам, с объединенным королевством у Казахстана нет.

"У казахстанской дипломатии камней преткновения нет, мы все обсуждаем и слава богу – договариваемся". Айбек Смадияров

Журналисты поинтересовались, как МИД реагирует на высказывания, прозвучавшие в стенах британского парламента в поддержку санкций против Казахстана.

"Парламент Великобритании, если вы изучите, очень интересно устроен. Помимо общих заседаний есть какие-то группы, которые просто в здании парламента проводятся. Как клубы по интересам, которые могут говорить все что угодно. Для официальной позиции страны к нам обращается МИД. Поэтому мы только ориентируемся на это, а не на высказывания каких-то членов клуба". Айбек Смадияров

Визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.