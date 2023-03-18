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Великобритания готова помочь Казахстану найти пути для экспорта нефти и газа

Великобритания готова помочь Казахстану найти пути для экспорта нефти и газа Фото: pixabay
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 18 марта 2023 года заявил о готовности, помочь Казахстану в поддержании проекта "Среднего коридора" для того, чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть и газ или что-либо другое, сообщает Zakon.kz.

Джеймс Клеверли отметил, что Великобритания продолжит работать с правительством Казахстана для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы. Так как это в их интересах, "чтобы у Казахстана был ряд вариантов работ со своими международными партнерами". 

"У меня была возможность обсудить перебои поступления казахстанской нефти и газа. И мы говорили о том, что может сделать Великобритания для того, чтобы помочь в поддержании проекта "Среднего коридора" для того, чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть и газ или что-либо другое. При помощи британского опыта, инвестиций. Мы будем играть активную роль в развитии возможностей по диверсификации".Джеймс Клеверли

Он также дал высокую оценку Казахстану в поддержке территориальной целостности Украины.

В Астане проходит пресс-конференция Романа Василенко и Джеймса Клеверли.

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