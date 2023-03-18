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Огромные заторы на китайской границе: что изменилось после поручения Алихана Смаилова

Огромные заторы на китайской границе: что изменилось после поручения Алихана Смаилова Фото: gov.kz
14 марта 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем, где образуются огромные заторы, сообщает Zakon.kz.

Как исполняется поручение главы правительства Алихана Смаилова по увеличению товаропотока через границу с Китаем:

  1. Осуществлена модификация системы электронной очереди.
  2. Увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы".
  3. Дополнительно расширен штат таможенного поста.

Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.

В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок.

"В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – более 500 машин в сутки. Проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Казахстана.

Также подчеркивается, что в течение выходных дней (18-19 марта + дни празднования Наурыза) пункт пропуска "Нұр жолы" будет функционировать в штатном режиме – с 8:00 до 21:00.

Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения премьер-министра РК продолжается.

Во вторник, 14 марта 2023 года, в правительстве Казахстана обсудили меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Сообщалось, что сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы". В связи с этим премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.

16 марта сообщалось, что Комитетом госдоходов Минфина РК совместно с НПП РК "Атамекен" и другими госорганами в рамках поручения премьер-министра приняты меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска "Нұр Жолы", в результате чего пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос на 40%.

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