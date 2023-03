Полиция ворвалась в дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана

По сообщению местной полиции, во время обстрела слезоточивым газом кто-то открыл огонь с крыши здания, передает mint.

Старший офицер полиции Сухейл Сухера, который возглавляет операцию в престижном районе Лахора, сказал, что полиция приняла меры для устранения посягательств и блокады, воздвигнутой партией Хана Техрик-и-Инсаф и его сторонниками.

