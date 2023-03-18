Дональд Трамп сообщил, что его арестуют 21 марта

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его арестуют во вторник 21 марта, и призвал своих сторонников выйти на протесты, сообщает Zakon.kz.

Заявление он сделал через соцсети Truth Social.

"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал политик.

Накануне телеканал NBC заявил о том, что на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в оплате порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным издания, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.

Ранее сообщалось, что YouTube разблокировал аккаунт Дональда Трампа.