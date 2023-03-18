В Алматы два человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении улиц Байтурсынова и Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
Со слов девушки, управлявшей BMW, она двигалась по улице Байтурсынова в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечении с улицей Кабанбай батыра неожиданно перед ней выехал и остановился джип Mitsubishi Pajero.
Фото: Zakon.kz
Девушка поняла, что не успеет остановиться, и вырулила на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
В это время по встречной полосе двигался автомобиль марки Toyota Camry, в который и влетел автомобиль BMW.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадала пассажир BMW, ее госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Также пострадал пассажир Toyota. Помощь медиков ему не понадобилась.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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