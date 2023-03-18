В Алматы два человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей

Авария произошла на пересечении улиц Байтурсынова и Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Со слов девушки, управлявшей BMW, она двигалась по улице Байтурсынова в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Кабанбай батыра неожиданно перед ней выехал и остановился джип Mitsubishi Pajero.

Фото: Zakon.kz

Девушка поняла, что не успеет остановиться, и вырулила на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

В это время по встречной полосе двигался автомобиль марки Toyota Camry, в который и влетел автомобиль BMW.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадала пассажир BMW, ее госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Также пострадал пассажир Toyota. Помощь медиков ему не понадобилась.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.