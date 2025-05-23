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Происшествия

"Столкновение с опорой светофора": две девушки пострадали в утренней аварии в Алматы

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 04:54 Фото: Zakon.kz
Рано утром 24 мая в Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Kia Rio двигался по Абая в западном направлении.

Проехав перекресток с улицей Байтурсынова, транспорт направился в сторону центральной разделительной аллеи, но заскочил на бордюр и на полном ходу врезался в опору светофора.

Фото: Zakon.kz

После этого от мощного удара Kia Rio вынесло на проезжую часть, где он встал поперек дороги. Очевидцы ДТП подбежали к машине, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Фото: Zakon.kz

Внутри салона авто находились две девушки. Их достали из транспорта, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала участниц аварии в ближайшую больницу.Девушка-водитель находится в тяжелом состоянии. Из-за отсутствия в момент поездки ремня безопасности, она сильно ударилась об руль головой.

Фото: Zakon.kz

Предварительно известно, что в машине были обнаружены алкогольные напитки. Ситуацию могли усугубить мокрые от дождя дороги.

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить, что послужило причиной аварии на самом деле, а пока госпитализированные проходят в больнице медицинское освидетельствование.

Фото: Zakon.kz

По обновленным данным, пассажирка аварийного транспорта на момент аварии находилась в нетрезвом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине.

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Аксинья Титова
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