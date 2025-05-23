"Столкновение с опорой светофора": две девушки пострадали в утренней аварии в Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Kia Rio двигался по Абая в западном направлении.
Проехав перекресток с улицей Байтурсынова, транспорт направился в сторону центральной разделительной аллеи, но заскочил на бордюр и на полном ходу врезался в опору светофора.
Фото: Zakon.kz
После этого от мощного удара Kia Rio вынесло на проезжую часть, где он встал поперек дороги. Очевидцы ДТП подбежали к машине, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Фото: Zakon.kz
Внутри салона авто находились две девушки. Их достали из транспорта, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.
Фото: Zakon.kz
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала участниц аварии в ближайшую больницу.Девушка-водитель находится в тяжелом состоянии. Из-за отсутствия в момент поездки ремня безопасности, она сильно ударилась об руль головой.
Фото: Zakon.kz
Предварительно известно, что в машине были обнаружены алкогольные напитки. Ситуацию могли усугубить мокрые от дождя дороги.
Фото: Zakon.kz
Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить, что послужило причиной аварии на самом деле, а пока госпитализированные проходят в больнице медицинское освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
По обновленным данным, пассажирка аварийного транспорта на момент аварии находилась в нетрезвом состоянии.
Фото: Zakon.kz
Ранее в Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине.