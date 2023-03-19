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Аким Жамбылской области проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Аким Жамбылской области проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов Фото: Zakon.kz
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов одним из первых проголосовал на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №50, находящемся в школе-гимназии №53 города Тараза.


Аким Жамбылской области проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Фото: Zakon.kz


На этом участке зарегистрировано 2809 избирателей.

Нуржан Нуржигитов отметил, что выборы – важное событие в жизни нашей страны. Он призвал всех жителей осуществить свое конституционное право участия в выборном процессе.


Аким Жамбылской области проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Фото: Zakon.kz


По данным областной избирательной комиссии по Жамбылской области, в регионе в 7:00 приступили к голосованию на 499 участках.


Аким Жамбылской области проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Фото: Zakon.kz


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Мария Мельникова
Выборы в Мажилис Жамбылская область
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