Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Всего по Восточно-Казахстанской области 533 избирательных участка, в том числе 501 по месту регистрации граждан.

Напомним, сегодня, 19 марта, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.





Фото: пресс-служба акимата ВКО

В голосовании могут принять участие все граждане Казахстана, которым исполнилось 18 лет. Избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускаются. Бюллетени для голосования выдаются на основании списка избирателей. Для этого нужно предоставить удостоверение личности. Голосующий расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей. Бюллетени заполняются в кабине для тайного голосования, запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме избирателя.





Фото: пресс-служба акимата ВКО





Если вы не можете прибыть для голосования в день выборов по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, находитесь в отдаленных районах города, где не образованы избирательные участки, то не позднее 12 часов местного времени можно обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию об организации голосования на дому.





Фото: пресс-служба акимата ВКО





Фото: пресс-служба акимата ВКО



