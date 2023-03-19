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Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу Фото: пресс-служба акимата ВКО
Всего по Восточно-Казахстанской области 533 избирательных участка, в том числе 501 по месту регистрации граждан.

Напомним, сегодня, 19 марта, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.


Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В голосовании могут принять участие все граждане Казахстана, которым исполнилось 18 лет. Избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускаются. Бюллетени для голосования выдаются на основании списка избирателей. Для этого нужно предоставить удостоверение личности. Голосующий расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей. Бюллетени заполняются в кабине для тайного голосования, запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме избирателя.


Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Фото: пресс-служба акимата ВКО


Если вы не можете прибыть для голосования в день выборов по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, находитесь в отдаленных районах города, где не образованы избирательные участки, то не позднее 12 часов местного времени можно обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию об организации голосования на дому.


Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Фото: пресс-служба акимата ВКО


Избирательные участки Восточно-Казахстанской области начали свою работу

Фото: пресс-служба акимата ВКО


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Мария Мельникова
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