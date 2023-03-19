Персонаж казахской мифологии поздравил избирателей в Абайской области

Знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата проголосовал на избирательном участке в Абайской области и обратился ко всем казахстанцам.

"Сегодняшние выборы проходят очень хорошо. Считаю, что для будущего нашей страны каждый казахстанец должен отдать свой голос. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Наурызом, пожелать благополучия и изобилия. Пусть год сложится удачно. Всем избирателям и всем кандидатам я желаю успеха", – сказал Кыдыр-ата, а в миру Кайрат Саду.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Конечно же, не обошлось без праздничного угощения – избирателям предложили наурыз-коже, баурсаки. Для тех, кто пришел на участок в числе первых, провели обряд шашу.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Председатель Общественного совета Семея Шаган Жумаксанов поделился своими мыслями и эмоциями о проходящем дне выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

"Выборы – большая радость для всего народа, который долго этого ждал. Все мы с удовольствием участвуем в избирательном процессе. На выборы обязательно нужно прийти, поскольку каждый казахстанец, достигший 18-летия, должен воспользоваться своим конституционным правом. Всем кандидатам желаем успеха. У депутата очень много ответственности и быть им не так уж и просто, как кажется". Шаган Жумаксанов