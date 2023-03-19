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Пожилая алматинка дала свое благословение на выборах в Мажилис и маслихаты

Выборы Фото: Zakon.kz
В Алматы, на избирательном участке №174, 84-летняя местная жительница дала свое благословение (бата) присутствующим, членам избирательной комиссии и наблюдателям. Корреспонденту Zakon.kz удалось запечатлеть эту традицию в гимназии №111 в Ауэзовском районе.

Загипа Манкеева – активный участник внутриполитической жизни нашей республики. На прошедших выборах президента 20 ноября 2022 года, а также на референдуме она также после отдачи своего голоса за кандидата благословила людей на участке, пожелав Казахстану достатка и процветания.


Выборы

Фото: Zakon.kz


Согласно поверию, перед важным событием нужно получить благословение, чтобы все прошло благополучно, а страна – процветала.

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Выборы в Мажилис Алматы Казахстан
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