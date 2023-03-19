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Председатель ТИК Алматы прокомментировала нахождение двоих избирателей в одной кабинке

Председатель ТИК Алматы прокомментировала нахождения двоих избирателей в одной кабинке Фото: Zakon.kz
В Алматы два человека находились в одной кабинке на избирательном участке №406, сообщает Zakon.kz.

Председатель ТИК Алматы прокомментировала данную ситуацию. 

"Мы эту ситуацию прояснили через районную избирательную комиссию. Стало известно, что избиратель мужчина поранил руку и вместе с ним зашла его супруга, которая помогала ему проголосовать. Там нарушений нет. То есть она тоже оказывала ему помощь. В соответствии с законом можно оказывать помощь избирателю. В кабинку вместе с ним не может зайти член комиссии, наблюдатель, доверенное лицо, представитель СМИ. А кто-то из близких и родных, супруга, например, может зайти в кабинку, чтобы оказать помощь при голосовании". Председатель ТИК Алматы Айгуль Калыкова

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.


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