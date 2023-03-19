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Аким Абайской области на выборах пожелал удачи всем кандидатам

Аким Абайской области на выборах пожелал удачи всем кандидатам Фото: пресс-служба акимата Абайской области
19 марта аким Абайской области Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Свой голос Нурлан Уранхаев отдал на избирательном участке №93 в Семее.

Как отметил глава региона, сегодня страна выбирает свой курс на будущее. Радует активность новой области Абай.

Аким Абайской области на выборах пожелал удачи всем кандидатам

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

"Год назад президент страны в своем Послании говорил об административных, политических и экономических реформах. Позже все мы были свидетелями исторических событий – референдум и президентские выборы. Как вы помните, на президентских выборах новая область Абай проявила особую активность. Сегодняшнее политическое событие – продолжение начатых реформ. Отрадно видеть, что жители области приходят с утра на избирательные участки в приподнятом настроении и делают свой выбор. Желаю всем кандидатам успехов. Надеюсь, каждый из них сможет внести лепту в развитие области Абай. С наступающим праздником Наурыз!"Нурлан Уранхаев
Аким Абайской области на выборах пожелал удачи всем кандидатам

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

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