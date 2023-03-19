Саясат Нурбек пришел на выборы с супругой

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на избирательном участке заявил, что выборы – это всегда особое политическое событие для нашего общества.

По его словам, благодаря запущенным в прошлом году масштабным политическим реформам Касым-Жомарта Токаева страна встала на путь качественных трансформаций.

"За относительно короткий период были достигнуты весьма ощутимые результаты как в политическом устройстве государства, так и в процессе обновления системы общественных ценностей. И вот сегодня, завершая процесс перезагрузки ключевых государственных институтов, граждане Казахстана выбирают депутатов Мажилиса и маслихатов по новой смешанной системе". Саясат Нурбек





Как отмечал глава государства, продолжает министр, текущие выборы продиктованы логикой конституционной реформы, которая была поддержана казахстанцами в прошлом году. В результате всенародного референдума в стране были созданы новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.