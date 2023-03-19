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Саясат Нурбек пришел на выборы с супругой

Саясат Нурбек пришел на выборы с супругой Фото: Facebook/sayasat
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на избирательном участке заявил, что выборы – это всегда особое политическое событие для нашего общества.

По его словам, благодаря запущенным в прошлом году масштабным политическим реформам Касым-Жомарта Токаева страна встала на путь качественных трансформаций.

"За относительно короткий период были достигнуты весьма ощутимые результаты как в политическом устройстве государства, так и в процессе обновления системы общественных ценностей. И вот сегодня, завершая процесс перезагрузки ключевых государственных институтов, граждане Казахстана выбирают депутатов Мажилиса и маслихатов по новой смешанной системе".Саясат Нурбек


Как отмечал глава государства, продолжает министр, текущие выборы продиктованы логикой конституционной реформы, которая была поддержана казахстанцами в прошлом году. В результате всенародного референдума в стране были созданы новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.

"Уверен, что сегодня многие граждане нашей страны проявят свою политическую зрелость и также примут активное участие в голосовании. Ведь от результатов этих выборов зависит качество дальнейшего осуществления президентской формулы политической стабильности государства «сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Сегодня я со своей супругой, как и многие мои коллеги, друзья и товарищи, сделали свой выбор в пользу мира и процветания, прогресса и будущего развития нашей Родины".Саясат Нурбек

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Нурбек Саясат Выборы в Мажилис
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