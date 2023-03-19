Люди с инвалидностью лично посетили избирательные участки

Алматинцы с инвалидностью приняли активное участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Для нетранспортабельных избирателей урны с бюллетенями доставили на дом. Однако многие изъявили желание посетить избирательные участки лично.

Одна из них – председатель общественного объединения общества лиц с инвалидностью "КЕДЕРГІСІЗ KZ" Меруерт Кулахметова. Она приехала на свой избирательный участок №72 на инватакси.

"Я думаю, что личное присутствие на голосовании все-таки важно. Я могла бы вызвать человека, который бы принес избирательную урну на дом, но для меня важно, чтобы для людей с инвалидностью были созданы все условия, то есть мы работаем в этой сфере, и мне хотелось посмотреть, насколько избирательные участки доступны для людей с ограниченными возможностями. Радует, что в последнее время делается все, есть все условия. При входе есть удобные пандусы, для незрячих в кабинке есть шрифты брайля, чтобы они могли тактильно ощутить и проголосовать за своего кандидата, придя на выборы. В первую очередь я хотела проявить свою гражданскую позицию и почувствовать себя полноценным членом общества и государства. Для меня это очень важно." Меруерт Кулахметова

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.