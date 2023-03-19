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Замечаний нет: общественные наблюдатели дали оценку организации выборов в Усть-Каменогорске

Замечаний нет: общественные наблюдатели дали оценку организации выборов в Усть-Каменогорске Фото: Данияра Абдырова
Учитывая, что одновременно проходят выборы городских и областных маслихатов, а также депутатов Мажилиса РК, число наблюдателей на участках заметно выше, чем на прошлых выборах.
"Сегодня я наблюдаю за выборами на избирательном участке №5. Для меня это важно, ведь я своими глазами могу увидеть и убедиться, что выборы проходят прозрачно, в рамках закона. С самого утра избиратели приходят на участок и делают свой выбор", – говорит наблюдатель Роза Кустубаева.

Наблюдатели также отметили высокую активность населения, которое уже с раннего утра начало приходить на избирательные участки.

Замечаний нет: общественные наблюдатели дали оценку организации выборов в Усть-Каменогорске

Фото: Данияра Абдырова

"Я наблюдаю на избирательном участке №112, который находится по адресу: переулок Западный, 96. Народу на участке с самого утра достаточно много, поэтому все наблюдатели от общественных организаций и от партий внимательно следят за ходом голосования. Замечаний в процессе голосования не было, все проходит прозрачно, открыто и в рамках закона", – рассказала наблюдатель Коалиции общественных наблюдателей "Дауыс" Надежда Бровко.

Радует всех пришедших на избирательные участки и неофициальная часть мероприятий. В Усть-Каменогорске не забыли, что выборы проходят в дни празднования Наурыз мейрамы. На каждом участке избирателей встречают горячим чаем и баурсаками.

Замечаний нет: общественные наблюдатели дали оценку организации выборов в Усть-Каменогорске

Фото: Данияра Абдырова

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