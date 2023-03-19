Избиратель из Костаная: Голос каждого должен быть услышан

"Я проголосовал за будущее нашей страны": костанайцы активно принимают участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

На избирательном участке №15 города Костаная с раннего утра играет музыка, наблюдатели и общественники следят за голосованием. Жители участка идут активно и отдают свои голоса. На этом избирательном участке проголосовал политолог, кандидат исторических наук, депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва Валерий Вишниченко.



Нынешняя выборная кампания –это важный элемент переформатирования всех структур власти, считает он Поэтому на этом этапе очень важно сформировать новые структуры власти с новыми лицами, которые будут способны проводить курс главы государства Касым-Жомарта Токаева по строительству нового Казахстана.

"Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны, за страну, в которую верю, где слова не будут расходиться с делом, прежде всего, и где будет предусмотрена социальная справедливость во всех аспектах нашей жизни. Убежден, что выборная кампания станет общественным индикатором, а самое главное – она даст нам ответ на один из главных вопросов, насколько, далеко за годы независимости мы продвинулись на пути трансформирования нашего государства в воспитании политической культуры. Это очень важно. Важно, что в нынешних выборах участвуют 7 партий, и я следил за предвыборной кампанией каждой из них. Убежден, что будущий Парламент будет многопартийный. Ведь политические партии являются индикаторами настроения в обществе, и чем больше у нас будет дискуссий в Парламенте и маслихатах всех уровней, тем эффективней депутаты будут работать над решением проблемных вопросов в обществе. Хочу граждан страны призвать проголосовать и выразить свое избирательное право, так как голос каждого должен быть услышан". Валерий Вишниченко

Всего на территории Костанайской области 748 избирательных участков, в которых изберут 264 депутата, из них 32 депутата областного маслихата и 232 депутата городских и районных маслихатов.